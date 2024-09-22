До смерті забив двох сусідських собак: у Решетилівці на Полтавщині пенсіонера засудили до 5 років умовно

Про це йдеться у витязі з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2023 та січні 2024 року два собаки сусіда потрапили у капкан, після чого Соловей жорстоко їх побив палицею. Від отриманих травм обидві тварини загинули.

На суді Соловей визнав свою провину та пояснив, що собаки постійно крали його свійську птицю, яку він вирощував для їжі, оскільки його пенсії було недостатньо. Крім того, він стверджував, що собаки кидалися на нього, коли він їх звільняв з капкана.

Решетилівський районний суд врахував угоду про визнання провини, укладену між прокурором та обвинуваченим, і призначив Солов'ю 5 років ув'язнення з іспитовим строком 3 роки. Засуджений також зобов'язаний відшкодувати судові та експертні витрати в розмірі 19 000 грн.

Вирок ще не набрав законної сили й може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.