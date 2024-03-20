Допомагав прорвати оборону Харкова: оголошено підозру пособнику окупантів

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що на початку великої війни чоловік передавав ворогові інформацію про Сили оборони у Харкові.



"Усі дані чоловік передавав своїй хрещеній, яка є однією з командирів російського диверсійно-розвідувального загону так званої ЛНР та використовує позивний "Багіра". Підозрюваний через Telegram надсилав родичці скриншоти з Google-maps та робив на них відмітки з місцями базування ЗСУ, техніки та сил ППО у Харкові", - поінформували в ОГП.

Як уточнили в СБУ, отриману від свого родича інформацію Багіра передавала кадровому співробітнику російської розвідки для планування бойових операцій на східному фронті.



Напередодні звільнення регіону чоловік "заліг на дно" – призупинив контакти з хрещеною та майже не виходив із будинку. Однак співробітники СБУ з'ясували, де він живе, й затримали його у власному помешканні.

Нині чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.