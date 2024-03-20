Допомагав прорвати оборону Харкова: оголошено підозру пособнику окупантів
В Україні оголосили підозру в держзраді харків'янину, який на початку повномасштабного вторгнення РФ допомагав ворогові прорвати оборону обласного центру
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
Слідство встановило, що на початку великої війни чоловік передавав ворогові інформацію про Сили оборони у Харкові.
"Усі дані чоловік передавав своїй хрещеній, яка є однією з командирів російського диверсійно-розвідувального загону так званої ЛНР та використовує позивний "Багіра". Підозрюваний через Telegram надсилав родичці скриншоти з Google-maps та робив на них відмітки з місцями базування ЗСУ, техніки та сил ППО у Харкові", - поінформували в ОГП.
Як уточнили в СБУ, отриману від свого родича інформацію Багіра передавала кадровому співробітнику російської розвідки для планування бойових операцій на східному фронті.
Напередодні звільнення регіону чоловік "заліг на дно" – призупинив контакти з хрещеною та майже не виходив із будинку. Однак співробітники СБУ з'ясували, де він живе, й затримали його у власному помешканні.
Нині чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 18 березня стало відомо, що Служба безпеки України затримала жінку, яка працювала на ФСБ та розвідувала місцезнаходження українських систем протиповітряної оборони на Авдіївському напрямку.
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