Допоміг незаконно забронювати понад 450 працівників: у Києві ексінженеру держпідприємства оголосили підозру

Про це інформує Київська міська прокуратура.

За даними слідства, у період, коли чоловік обіймав посаду провідного інженера держпідприємства і мав доступ до внутрішньої документації, він підробляв накази Міністерства економіки України про включення підприємств до переліку стратегічно важливих, додаючи до текстів наказів певні приватні підприємства, працівники яких хотіли отримати бронювання. Втім, ці дані не були правдиві: додані ним підприємства не належали до стратегічно важливих, а їхні працівники не мали підстав для бронювання. Інженер займався підробкою наказів протягом 2022-2024 років.

"Згодом, на підставі підроблених наказів та витягів із них, підприємства звертались до ТЦК та СП для отримання відстрочки від призову на військову службу для своїх працівників. На підставі таких документів було безпідставно заброньовано понад 450 осіб. Також в ході досудового розслідування встановлено факти, які можуть свідчити про виготовлення підозрюваним підроблених документів, що надають військовозобов’язаним право виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

Чоловікові оголосили підозру у перешкоджанні діяльності Збройних Сил України (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які могли отримати бронювання завдяки підробленим підозрюваним документам, а також можливі спільники підозрюваного", - додали в прокуратурі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.