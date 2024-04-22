Ексдепутата райради Херсона і трьох його спільників підозрюють у наведенні російських ракет на місто

Про це інформує пресцентр СБУ.



Зазначається, що у результаті спецоперації Служба безпеки викрила чотирьох учасників ворожої групи, які коригували ракетно-дронові удари по регіону. Двох із них затримано "на гарячому" під час виконання ворожого завдання.



Так, затриманими виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні. За даними слідства, за їхнім наведенням росіяни обстріляли місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того, вони готувалися до нових повітряних атак на Херсонщину.



Для коригування ударів фігуранти під виглядом прогулянок обходили вулиці міста, де приховано фіксували місця базування Сил оборони.



Ще одним завданням російської агентури був збір розвідданих про наслідки ворожих "прильотів" по обласному центру. Зокрема, ексдепутат райради месенджером передавав старшому агентурної групи.

Ним виявився його місцевий знайомий, який під час окупації регіону пішов на співпрацю з російською ФСБ. Напередодні звільнення обласного центру він втік до Росії, де продовжив співпрацю з окупантами.





У ході розслідування СБУ також встановила особу і задокументувала четвертого учасника російської агентури, який перебуває на тимчасово окупованій території України. Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру.



Затриманий ексдепутат, в якого вилучили мобільний телефон та чорнові записи із доказами розвідувально-підривної діяльності, отримав підозру у державній зраді. Наразі він перебуває під вартою. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення.



Водночас дії його спільниці кваліфіковано за статтею про поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших збройних формувань України.



Двом фігурантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України та у РФ, заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.