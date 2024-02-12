Екснардеп Пашинський заявив, що СБУ та НАБУ провели обшуки в його будинку в справі про "паливо Курченка"
У понеділок, 12 лютого, колишній народний депутат Сергій Пашинський заявив, що зранку до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у рамках справи щодо передачі "палива Курченка"
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Справа щодо передачі "палива Курченка" а насправді палива кремлівської "Роснефті", державі - за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам" - зазначив він.
Пашинський наголосив, що у 2015 році він звернувся Президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом "Роснефті", що викликало різку критику з боку спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів, у результаті чого росіяни домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014.
"Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки", - пояснив екснардеп.
Окрім цього, він зазначив, що декілька тижнів тому Росія звинуватила його у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі у 2014 році.
"І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих… Шановні, якщо вже вирішили копнути у той період і дослідити, як я ще допоміг з передачею активів Януковича державі та ЗСУ, то зверніть увагу на спецконфіскацію сотень мільйонів доларів у бюджет", - зауважив Пашинський.
Екснардеп пояснив, що з березня 2022 року, відтоді як він став очільником Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України, жодного разу не покидав Україну та закликав припинити обшуки.
"Підприємства-учасники Асоціації виробляють безпілотники, артилерію, бронетехніку, боєприпаси, станції РЕБ та РЛС. Кожного дня ми переживаємо загибелі близьких, російські бомбардування, аудити ДАСУ. Як Голова Асоціації і координатор багатьох оборонних програм, в мене лише прохання до слідчих - не відволікайте мене Курченком, будь ласка", - підсумував Пашинський, наголосивши, що інформація про підозру - фейк.
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Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук колишніх в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі, внаслідок якої за два роки нібито постраждали та загинули майже 1,4 тис. осіб.
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