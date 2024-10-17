Експосадовців Міноборони судитимуть за розтрату 2 млрд грн на неякісну амуніцію для ЗСУ
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадовців Міністерства оборони України за підозрою в розтраті 2 млрд грн на неякісну амуніцію для ЗСУ
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Йдеться про колишніх заступника міністра оборони, керівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також ексначальника управління розвитку речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.
Розслідування встановило, що під час дії воєнного стану фігуранти організували закупівлю неякісних бронежилетів на кошти, виділені з держбюджету. Амуніцію закуповували за завищеними цінами зі 100% оплатою, додали в Офісі генпрокурора.
За словами правоохоронців, експосадовці без перевірки прийняли засоби індивідуального захисту та передали неякісну продукцію на військові склади ЗСУ.
Загалом внаслідок цього окремі підрозділи Збройних Сил України не були належно укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму майже 2 млрд грн, додали прокурори.
Підозрюваним інкриміновано розтрату майна і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 114-1 КК України).
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
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