Посадовцю Укренерго оголосили підозру у виправдовуванні агресії РФ

Про це пише Офіс генпрокурора.

Йдеться про одного з керівників підрозділу департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів об'єднаної енергосистеми України. За даними слідства, фігурант виправдовував збройну агресію РФ і вихваляв її учасників.

Під час обшуків у підозрюваного виявили листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів комуністичного тоталітарного режиму.

Чоловіку повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.