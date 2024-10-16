Посадовцю Укренерго оголосили підозру у виправдовуванні агресії РФ
У Києві правоохоронці затримали посадовця Укренерго, якого підозрюють у виправдовуванні російських воєнних злочинів
Про це пише Офіс генпрокурора.
Йдеться про одного з керівників підрозділу департаменту безпеки держпідприємства, який відповідав за охорону стратегічно важливих об'єктів об'єднаної енергосистеми України. За даними слідства, фігурант виправдовував збройну агресію РФ і вихваляв її учасників.
Під час обшуків у підозрюваного виявили листування зі схвальними відгуками про кремлівський режим та символіку радянських часів комуністичного тоталітарного режиму.
Чоловіку повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку й установлено обвинувальним вироком суду.
- Служба безпеки повідомила про підозру 38-річній жительці Селидового, яка здавала позиції Сил оборони на Покровському напрямку, а після цього намагалася втекти до Росії через Євросоюз.
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