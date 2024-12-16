Financial Times утричі завищило кількість українських дезертирів, - Opendatabot
За останні 10 місяців щонайменше 19 922 кримінальних провадження було відкрито через дезертирство в українській армії - втричі менше за дані Financial Times
Про це пишуть аналітики Opendatabot.
"19 922 кримінальних провадження було відкрито через дезертирство за 10 місяців поточного року. Дезертирів більшає рік до року: так, у порівнянні до того ж періоду торік таких справ побільшало у 3,7 раза. Лише у 3% справ цьогоріч вручено підозру, й лише в 1,3% справи дійшла на розгляд до суду", - йдеться у повідомленні.
За даними аналітиків, через самовільне залишення частини цьогоріч було відкрито 41 950 кримінальних проваджень - удвічі більше, аніж через дезертирство.
Тим часом справ за статтею 407 (самовільне залишення частини) побільшало за рік у 3,3 раза. Водночас розслідуються справи щодо СЗЧ також ефективніше - підозру отримали у 13% справ, а до суду дійшло 7%.
- Раніше видання Financial Times із посиланням на власні джерела повідомило, що з початку 2024 року українські прокурори відкрили близько 60 тис. проваджень за самовільне залишення військових частин - вдвічі більше, ніж у 2022 та 2023 роках разом.
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