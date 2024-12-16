Financial Times утричі завищило кількість українських дезертирів, - Opendatabot

Про це пишуть аналітики Opendatabot.

"19 922 кримінальних провадження було відкрито через дезертирство за 10 місяців поточного року. Дезертирів більшає рік до року: так, у порівнянні до того ж періоду торік таких справ побільшало у 3,7 раза. Лише у 3% справ цьогоріч вручено підозру, й лише в 1,3% справи дійшла на розгляд до суду", - йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, через самовільне залишення частини цьогоріч було відкрито 41 950 кримінальних проваджень - удвічі більше, аніж через дезертирство.

Тим часом справ за статтею 407 (самовільне залишення частини) побільшало за рік у 3,3 раза. Водночас розслідуються справи щодо СЗЧ також ефективніше - підозру отримали у 13% справ, а до суду дійшло 7%.