Близько 12 українських бійців щомісяця втікають із військових навчань у Польщі, - FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

"З січня по жовтень цього року українські прокурори відкрили 60 тисяч справ проти військових за залишення своїх позицій, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 і 2023 роках разом узятих. У разі визнання винними чоловікам загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років", - йдеться у повідомленні.

За словами представника польської служби безпеки, який говорив на умовах анонімності, щомісяця з військових навчань у Польщі в середньому втікають близько 12 військових.

Видання зазначає, що чоловіки користуються можливістю виїду до закордонних тренувальних таборів у країнах-союзниках, щоб дезертирувати, перебуваючи за кордоном.