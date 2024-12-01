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Головна Війна з Росією Близько 12 українських бійців щомісяця втікають із військових навчань у Польщі, - FT

Близько 12 українських бійців щомісяця втікають із військових навчань у Польщі, - FT

Катерина Єсікова
1 грудня, 2024 неділя
22:07
Війна з Росією ЗСУ

З початку 2024 року українські прокурори відкрили близько 60 тис. проваджень за самовільне залишення військових частин - вдвічі більше, ніж у 2022 та 2023 роках разом

Зміст

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

"З січня по жовтень цього року українські прокурори відкрили 60 тисяч справ проти військових за залишення своїх позицій, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 і 2023 роках разом узятих. У разі визнання винними чоловікам загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років", - йдеться у повідомленні.

За словами представника польської служби безпеки, який говорив на умовах анонімності, щомісяця з військових навчань у Польщі в середньому втікають близько 12 військових.

Видання зазначає, що чоловіки користуються можливістю виїду до закордонних тренувальних таборів у країнах-союзниках, щоб дезертирувати, перебуваючи за кордоном.

  • На початку листопада четверта група українських військових завершила в Німеччині навчання з застосування зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Теги:
Новини
Світ
Кримінал
Україна
Польща
ЗСУ
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