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Формував групу підтримки для прориву російських ДРГ до Харкова: СБУ затримала агента-в'язня

23 травня, 2024 четвер
10:14
Кримінал СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру агенту-в'язню, який збирав групу підтримки для прориву російських диверсійно-розвідувальних груп для захоплення стратегічних об’єктів Харкова

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Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився ув’язнений, який був завербований ФСБ, коли з 2012 року відбував строк на тимчасово окупованій частині території Луганщини. 

До початку повномасштабного вторгнення РФ його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України. Перед цим він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

"Ще в тюрмі він мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю - дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із ФСБ для уточнення завдань і термінів їх виконання", - йдеться у повідомленні.

Росіяни також сподівалися отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним "звітом" про систему їх охорони.

Слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту-в’язню про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки повідомила про підозру жителю Харківщини, який пішов на співпрацю з Росією та передавав ворогу координати засобів ППО над містом.
Теги:
Харків
СБУ
Харківщина
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