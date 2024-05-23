Формував групу підтримки для прориву російських ДРГ до Харкова: СБУ затримала агента-в'язня

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився ув’язнений, який був завербований ФСБ, коли з 2012 року відбував строк на тимчасово окупованій частині території Луганщини.

До початку повномасштабного вторгнення РФ його перевели до виправної колонії на Харківщині як мешканця підконтрольної території України. Перед цим він отримав інструкції від російської спецслужби щодо проведення розвідувально-підривної діяльності.

"Ще в тюрмі він мав сформувати власну агентурну групу, а після виходу на волю - дистанційно зв’язатись зі своїм куратором із ФСБ для уточнення завдань і термінів їх виконання", - йдеться у повідомленні.

Росіяни також сподівалися отримати від своєї агентури точні координати ключових об’єктів життєзабезпечення з актуальним "звітом" про систему їх охорони.

Слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту-в’язню про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.