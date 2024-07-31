Гауляйтера окупаційної "влади" Запорізької області Балицького підозрюють у використанні дітей для проросійських акцій

Про це повідомляє пресслужба Запорізької обласної прокуратури.

За даними слідства, у період з липня 2022 року по березень 2024 року колишній посадовець, будучи депутатом Запорізької обласної ради 8 скликання, на тимчасово окупованій території обіймав посади "председателя военно-гражданской администрации Запорожской области", "временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области" та "губернатора Запорожской области".

Спільно з місцевим "министром молодежной политики" та керівником одного з молодіжних рухів, створених окупаційною владою, Антоном Тицьким він організовував та проводив заходи політичного характеру для підтримки держави-агресора та її окупаційної адміністрації.

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Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

"Також вони організували кадровий конкурс "Лидеры возрождения. Запорожская область", публічні заходи інформаційно-політичного характеру "Первый окружной молодежный образовательный форум Запорожской области "Юг Молодой" та "Всероссийский молодежный образовательний форум "Юг Молодой", "Всемирный фестиваль молодежи в 2024 году" та "Азовский экологический форум", в яких брали активну участь", - встановило розслідування.

Крім того, у зазначений період, з метою охоплення якнайбільшої кількості дітей та молоді з тимчасово окупованої території та залучення їх до політичних заходів, вони здійснювали інформаційну діяльність, спрямовану на підтримку окупаційної влади та держави-агресора, уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України. Для цього створювали та поширювали інформацію про ці заходи через медіаресурси, створені ними особисто та окупаційною адміністрацією.

Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури депутату Запорізької обласної ради 8 скликання від забороненої проросійської політичної партії повідомлено про підозру за фактом організації та проведення, за попередньою змовою групою осіб, заходів політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією (ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування триває.

Фото: t.me/zap_gp_gov_ua

: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідка. Євген Балицький є колишнім депутатом Верховної Ради України, якого після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України було призначено так званим губернатором Запорізької області. На своїй "посаді" він активно співпрацює з Росією, зокрема, займався організацією так званого референдуму про приєднання Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконним продажем їхнього нерухомого майна, а також поширює в ЗМІ проросійську пропаганду.