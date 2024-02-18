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Названо головного ідеолога загарбників в окупованій частині Запорізької області

18 лютого, 2024 неділя
16:22
Війна з Росією Тицький

Команда розслідувачів оприлюднила інформацію про головного ідеолога окупантів на тимчасово захопленій території Запорізької області

Про це повідомляє команда розслідувачів Evocation.

Антон Тицький ще до війни створив організацію "Російський молодіжний рух" та мав досвід безрезультатного висування до Верховної Ради. 

З 2014 року він втік до Криму та отримав там посаду в окупаційній адміністрації. Тицький брав активну участь у формуванні так званих загонів самооборони у Криму, а також організовував фейковий референдум у 2014 році.

Фото: Evocation.info


На початку 2024 року Тицького призначили "заступником губернатора Запорізької області з внутрішньої політики".

Розслідувачі зазначають, що його призначення просував "куратор окупованих регіонів від путінської адміністрації Сергій Кирієнко". 

Фото: Evocation.info

Біографія Тицького

Тицький народився 1990 року в Севастополі. Закінчив Київський університет туризму, економіки та права. У 14 років став активістом проросійського руху в Криму.

"2012 року балотувався у народні депутати України. Очолював офіс партії "Російська єдність" майбутнього гауляйтера Криму Сергія Аксьонова у Севастополі… Брав активну участь у "кримській весні", після окупації Криму став радником Аксьонова, керівником республіканського штабу партії “Родина", - пише Evocation.

Тицький

Фото: Evocation.info


У 2016 році він перейшов до "Єдиної Росії" і очолив один із районів Севастополя.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Тицький став "міністром молодіжної політики" в тимчасово окупованій частині Запорізької області. Тицький неодноразово отримував нагороди від різних окупаційних адміністрацій.

Наприкінці 2023 року прокуратура Криму направила до суду стосовно Тицького обвинувальний акт. 

"Йому інкримінують зазіхання на територіальну цілісність України, державну зраду та колабораційну діяльність. У разі визнання провини Тицькому загрожує 15 років ув'язнення", - пишуть розслідувачі.

Родина Тицького

Тицький одружений з Алісою Михайловою, вони мають доньку Марію.

У соцмережах дружина Тицького вказує місцем проживання столицю Естонії Таллінн. Також у 2009 році вона закінчила Естонську бізнес-школу. 2019 року дружина Тицького викладала фото з відпочинку в готелі Sunrise Rhodes на грецькому острові Родос.

Також розслідувачі дізналися, що у 2016 році Тицький через український суд у Мелітополі підтверджував факт народження доньки у Криму для отримання на неї українських документів. 

"Колаборант зростав без батька. Його мати, Тицька Надія Володимирівна, працювала у поліклініці Чорноморського флоту у Севастополі. Дід, Тицький Володимир Володимирович, служив у радянському угрупованні військ у Німеччині", - йдеться у матеріалі Evocation. 

Читайте також: Команда розслідувачів оприлюднила інформацію про головного ФСБшника на окупованій частині Запорізької області

Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Запорізька область
колаборанти
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