ВАКС конфіскував у колаборанта Балицького 5 літаків, автомобілі, квартири та будинок

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Так, рішенням суду у Балицького конфіскували:

нерухоме майно (квартири, житловий будинок, земельні ділянки в місті Мелітополь, що нині в окупації);

чотири легкових авто;

саморобне туристичне судно;

кошти на банківських рахунках;

чотири повітряних судна моделі Cessna172RG;

одне повітряне судно типу Model 76, Duchess.

Крім того, йдеться про корпоративні права у дев’яти компаніях: ТОВ "Мелітопольський Автогідроагрегат", ПП "Рекламна агенція "Бріз", ТОВ "Бастіон М-70", ТОВ "Лігіон", ТОВ "Телерадіокомпанія "МТВ-Плюс", ТОВ "Аквабіом", ТОВ "Мелітопольський завод підшипників ковзання", ПрАТ"Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Салют", ТОВ "Авіаційна група".

За даними Центру протидії корупції, загальний статутний фонд фірм складає майже 130 млн грн.

Водночас ВАКС відмовив Мін’юсту в частині стягнення в дохід держави 10% частки у статутному капіталі ТОВ «Бастіон М-70». На думку позивача, нею опосередковано володіє батько Балицького.

Довідка. Євген Балицький є колишнім депутатом Верховної Ради України, якого після повномасштабного військового вторгнення РФ на територію України було призначено так званим губернатором Запорізької області. На своїй "посаді" він активно співпрацює з Росією, зокрема, займався організацією так званого референдуму про приєднання Запорізької області до РФ, а станом на сьогодні курує виселення проукраїнських жителів Запоріжжя з власних осель, незаконним продажем їхнього нерухомого майна, а також поширює в ЗМІ проросійську пропаганду.