Мін’юст просить ВАКС застосувати санкції щодо гауляйтера Запоріжжя Балицького та його родини
3 квітня Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій щодо Євгена Балицького, який очолює окупаційну адміністрацію на Запоріжжі
Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Євген Балицький – екснардеп, якого після повномасштабного вторгнення РФ на територію України було призначено так званим губернатором Запорізької області. На цій "посаді" він займався організацією так званого референдуму про приєднання регіону до РФ, а станом на сьогодні він курує депортацію українців, незаконний продаж їхнього нерухомого майна, а також поширює в медіа проросійську пропаганду.
Так Мін'юст просить суд застосувати санкції до Віталія Балицького – батька очільника окупаційної адміністрації. Він допомагає збройним силам РФ ремонтувати їхню техніку.
Разом із тим Олександр Балицький, який є сином Євгена Балицького, вступив до лав армії окупантів і воює проти України. Щодо нього Мін'юст теж просить застосувати санкції.
Під санкціями мається на увазі блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.
- Торік Балицького заочно засудили до 15 років тюрми за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 110 (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб).
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