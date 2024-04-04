Мін’юст просить ВАКС застосувати санкції щодо гауляйтера Запоріжжя Балицького та його родини

Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Євген Балицький – екснардеп, якого після повномасштабного вторгнення РФ на територію України було призначено так званим губернатором Запорізької області. На цій "посаді" він займався організацією так званого референдуму про приєднання регіону до РФ, а станом на сьогодні він курує депортацію українців, незаконний продаж їхнього нерухомого майна, а також поширює в медіа проросійську пропаганду.

Так Мін'юст просить суд застосувати санкції до Віталія Балицького – батька очільника окупаційної адміністрації. Він допомагає збройним силам РФ ремонтувати їхню техніку.

Разом із тим Олександр Балицький, який є сином Євгена Балицького, вступив до лав армії окупантів і воює проти України. Щодо нього Мін'юст теж просить застосувати санкції.

Під санкціями мається на увазі блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.