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Війна з Росією: хроніка
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Гауляйтер ТОТ Запоріжжя Балицький визнав депортацію українців і натякнув на страти в окупації, - ISW

22 лютого, 2024 четвер
06:31
Війна з Росією депортація дітей

Так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький визнав примусову депортацію українських громадян та натякнув на те, що окупаційні війська страчують українців

Про це пише Інститут вивчення війни із посиланням на інтерв'ю Балицького.

За його словами, російська окупаційна влада "вислала велику кількість сімей... які не підтримували "спеціальну військову операцію" або "ображали" Росію, зокрема російський прапор, гімн або президента Росії Володимира Путіна".

Балицький намагався виправдати ці дії, які є воєнними злочинами, стверджуючи, що насильницька депортація українських сімей була здійснена для їхньої власної вигоди, оскільки окупаційній владі довелося б "впоратися" з ними "жорсткішим" способом, інакше інші проросійськи налаштовані громадяни їх би вбили.

Балицький заявив, що окупаційна влада "дала депортованим сім’ям можливість виїхати", але депортувала деяких силою, "давши їм пляшку води" на кордоні.

Також гауляйтер заявив, що окупаційній владі довелося прийняти "надзвичайно жорсткі рішення, про які він не буде говорити" - аналітики пропускають, що Балицький натякнув на те, що російські окупаційні війська страчують українців без суду та розслідувань.

Зазначається, що Росія намагається знищити українську мову, культуру, історію, етнічну приналежність та ідентичність, у тому числі за допомогою дій, які  порушують Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. 

"Заяви Балицького про депортації українських громадян, які критикують російську окупацію, вказують на те, що російські депортаційні кампанії частково мають на меті русифікувати населення окупованої України за допомогою примусу і страху", - припустили аналітики.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

Парламентська асамблея Ради Європи на пленарному засіданні 25 січня у Страсбурзі ухвалила резолюцію, яка стосується депортації українських дітей до РФ.  

Теги:
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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