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Російський політик Миронов "удочерив" викрадену з Херсонщини 10-місячну дівчинку, – ЗМІ

23 листопада, 2023 четвер
11:03
Світ викрадена з Херсонщини дівчинка

Лідер політичної партії "Справедлива Росія", 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку

Про це пише BBC.

Миронов та його дружина 55-річна Інна Варламова "вдочерили" Маргариту Прокопенко, яка була наймолодшою ​​мешканкою дитячого будинку на Херсонщині. Там жили діти, які мали проблеми зі здоров'ям, чиї батьки втратили над ними опіку або померли.

Мама Маргарити відмовилася від дитини невдовзі після її народження, а місцеперебування батька було невідоме.

Лікарка Наталія Лютікова, яка вела лікування немовлят у лікарні, сказала, що вона усміхнена дитина, яка любить обніматися з людьми.

У серпні 2022 року Маргарита хворіла на бронхіт, і саме в той час у лікарні з'явилася жінка у бузковій сукні. Вона представилася начальником у справах дітей із Москви. Після її від'їзду лікарці зателефонував чиновник із РФ і зажадав зібрати Маргариту в подорож. За тиждень дівчинка одужала, і по неї приїхали чоловіки у військовій формі.

Через сім тижнів із дитбудинку вивезли решту дітей. Чоловіки, які приїхали по маленьких українців, сказали, що везуть їх до окупованого Криму і це – "гуманітарна місія".

BBC шукало Маргариту протягом 5 місяців. Для початку вдалося з'ясувати, хто така ця таємнича жінка у Бузковому. Виявилося, що це Інна Варламова. Незадовго до викрадення Маргарити Варламова вийшла заміж за лідера політичної партії Сергія Миронова.

Журналісти з'ясували, що маленьку українку забрали до Москви й змінили її особисті дані.

"Маргариту Прокопенко перейменували на Марину Миронову на честь її названого батька Сергія Миронова. Місцем її народження вказано Подільськ. Російський уряд заявив, що нічого не знає про справу Маргарити й не може коментувати", - пише видання.

  • У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. Відомо, що Львова-Бєлова "всиновила" викраденого з Маріуполя хлопчика.

Читайте також: "Яжемать". Хто така Марія Львова-Белова, православна матушка і подруга Путіна, яка краде українських дітей

Україна
Херсонщина
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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