"Газова справа": ВАКС засудив екснардепа-втікача Оніщенка до 15 років тюрми
Вищий антикорупційний суд визнав винним колишнього народного депутата Олександра Онищенка в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів
Про це повідомляють Центр протидії корупції та НАБУ.
Зазначається, що Онищенка визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".
Наслідком "газової схеми" стали збитки держави в розмірі близько 3 млрд грн.
"Онищенку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий", - йдеться у повідомленні.
- У 2022 році Онищенко, який перебуває під санкціями США й фігурує в корупційному розслідуванні в Україні та перебуває в міжнародному розшуку, отримав громадянство Північної Македонії.
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