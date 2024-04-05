"Газова справа": ВАКС засудив екснардепа-втікача Оніщенка до 15 років тюрми

Про це повідомляють Центр протидії корупції та НАБУ.

Зазначається, що Онищенка визнали винним в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в межах договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".

Наслідком "газової схеми" стали збитки держави в розмірі близько 3 млрд грн.

"Онищенку призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ухвалили судді Леся Федорак, Віктор Маслов та Ігор Строгий", - йдеться у повідомленні.