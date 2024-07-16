Готували ракетні удари по Харківщині та Сумщині: СБУ затримала подружжя, яке працювало на ФСБ

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила жінку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі.

Фігурантка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині. Також вона залучила до злочинної діяльності свого чоловіка, який виявився колишнім працівником розформованої міліції, і проживав в Охтирці на Сумщині.

Зазначається, що на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Крім того, він розпитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім "звітувала" своєму російському куратору, чию особу теж вже встановлено Службою безпеки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.