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Готували ракетні удари по Харківщині та Сумщині: СБУ затримала подружжя, яке працювало на ФСБ

16 липня, 2024 вiвторок
11:05
Кримінал

Правоохоронці затримали подружню пару, яка готувала координати для ворожого ракетного удару по підрозділах Сил оборони на Харківщині та Сумщині

Зміст

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила жінку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі.

Фігурантка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині. Також вона залучила до злочинної діяльності свого чоловіка, який виявився колишнім працівником розформованої міліції, і проживав в Охтирці на Сумщині.

Зазначається, що на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Крім того, він розпитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім "звітувала" своєму російському куратору, чию особу теж вже встановлено Службою безпеки.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

  • СБУ затримала адміністратора телеграм-каналу, який на завдання російських спецслужб передавав окупантам інформацію про місця базування Сил оборони в Миколаєві та закликав ухилятися від мобілізації.

Теги:
Україна
Росія
Сумщина
ФСБ
Війна з Росією
колаборанти
Харківщина
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