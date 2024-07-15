У Миколаєві затримали адміністратора телеграм-каналу, який "зливав" ворогу локації ЗСУ та закликав ухилятися від мобілізації

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що фігурант адміністрував місцевий телеграм-канал, на якому публікував місцезнаходження та маршрути руху представників ТЦК, а також закликав призовників ухилятися від мобілізації.

За матеріалами справи, він діяв за завданням російських спецслужб.

Таким чином РФ намагалася зірвати мобілізацію в регіоні, а також планувала використати відповідну інформацію для проведення диверсій проти українських захисників, зокрема через підпал автомобілів ЗСУ.

Для отримання відомостей фігурант особисто об’їжджав місто і випитував дані під виглядом дружніх розмов у знайомих.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії фігуранта і затримала його. Під час обшуків у нього вилучено 2 мобільні телефони та комп’ютер із доказами підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій блогера за ч. 6 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність), санкція якої передбачає покарання до 12 років тюрми.

Фото: https://t.me/SBUkr

Фото: https://t.me/SBUkr

Служба безпеки України повідомила про підозру трьом фігурантам, які воювали проти Сил оборони. Ще один чоловік родом з Криму отримав 15 років позбавлення волі: він разом з росіянами намагався прорватися до Куп’янська.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.