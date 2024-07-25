Готували теракти в Україні та Євросоюзі: правоохоронці затримали організаторів агентурної групи ФСБ

Про це повідомляють СБУ, Національна поліція та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що під час комплексних заходів на Прикарпатті правоохоронці затримали організатора агентурної групи та його спільника. Чоловіки діяли у складі угруповання, діяльність якого дистанційно координували кадрові співробітники спецслужби РФ.

"До складу злочинної групи входило 19 осіб, які були розосереджені по місцях проживання в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Полтавській областях та у Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Так, основними цілями ворога були торгові центри, автозаправні станції, аптеки та ринки в Україні, Польщі та країнах Балтії.

Правоохоронці встановили, що для того, щоб відправили "підпалювачів" за кордон, організатори готували для них підроблені документи, зокрема паспорти, водійські права, дипломи про освіту та медкартки, оформлені на третіх осіб. Ціна за виготовлення одного посвідчення складала близько 8 тис. грн.

"Після вчинення підпалів виконавці мали фільмувати загоряння об’єктів на камери власних телефонів для подальшого "звіту" до ФСБ. Медіафайли агресор планував використати для підготовки спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки в Євросоюзі", - кажуть в СБУ.

Правоохоронці одночасно провели близько 40 обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської областей та Києва за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних.

Наразі організатору агентурної групи та його спільнику повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за такими статтями Кримінального кодексу України, серед них:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Зазначається, що чоловікам загрожує довічне ув'язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.