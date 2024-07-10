ФСБ звинуватила українські спецслужби у підготовці теракту на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"
Російські спецслужби заявили про нібито спробу України влаштувати теракт на важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську, а також замах на трьох високопоставлених військовослужбовців міноборони Росії в Москві
Про це повідомляє російська служба BBC.
"У заяві ФСБ стверджується, що українські спецслужби готували теракти на важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську, а також замахи на трьох високопоставлених військовослужбовців міноборони Росії в Москві", - йдеться у повідомленні.
Так, за даними російської ФСБ, у справі щодо підготовки замахів затримано громадянина Росії 1994 року народження, який нібито за завданням української військової розвідки через кур'єрські служби "організував доставку трьох вибухових пристроїв великої потужності, замаскованих у подарункову упаковку, за адресами проживання в Москві керівників підрозділів російського оборонного відомства".
Натомість пропагандистське РІА Новини стверджує, що підготовкою до спецоперації нібито особисто займався голова ГУР Кирило Буданов.
- Напередодні радник голови "ДНР" Ян Гагін повідомив, що українські бійці нібито скинули на нього "боєприпас із токсичною речовиною". Пропагандист отримав поранення.
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