ФСБ звинуватила українські спецслужби у підготовці теракту на авіаносці "Адмірал Кузнєцов"

Про це повідомляє російська служба BBC.

"У заяві ФСБ стверджується, що українські спецслужби готували теракти на важкому крейсері "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську, а також замахи на трьох високопоставлених військовослужбовців міноборони Росії в Москві", - йдеться у повідомленні.

Так, за даними російської ФСБ, у справі щодо підготовки замахів затримано громадянина Росії 1994 року народження, який нібито за завданням української військової розвідки через кур'єрські служби "організував доставку трьох вибухових пристроїв великої потужності, замаскованих у подарункову упаковку, за адресами проживання в Москві керівників підрозділів російського оборонного відомства".

Натомість пропагандистське РІА Новини стверджує, що підготовкою до спецоперації нібито особисто займався голова ГУР Кирило Буданов.