Радник голови "ДНР" Гагін заявив, що постраждав через "боєприпас із токсичною речовиною"

Про це він повідомив для РІА Новини.

"Дорога до лікарні зайняла близько пів години, проте, крім осколкових поранень, ми отримали глибокі хімічні опіки, що говорить про застосування противником деяких токсичних хімічних речовин", - заявив Гагін.