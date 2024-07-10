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Війна з Росією: хроніка
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Радник голови "ДНР" Гагін заявив, що постраждав через "боєприпас із токсичною речовиною"

10 липня, 2024 середа
09:30
Війна з Росією "ДНР" Гагін

Радник голови "ДНР" Ян Гагін повідомив, що українські бійці нібито скинули на нього "боєприпас із токсичною речовиною". Пропагандист отримав поранення

Зміст

Про це він повідомив для РІА Новини.

"Дорога до лікарні зайняла близько пів години, проте, крім осколкових поранень, ми отримали глибокі хімічні опіки, що говорить про застосування противником деяких токсичних хімічних речовин", - заявив Гагін.

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Теги:
окуповані території
окупанти
колаборанти
Військові новини
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