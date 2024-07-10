Радник голови "ДНР" Гагін заявив, що постраждав через "боєприпас із токсичною речовиною"
Радник голови "ДНР" Ян Гагін повідомив, що українські бійці нібито скинули на нього "боєприпас із токсичною речовиною". Пропагандист отримав поранення
Про це він повідомив для РІА Новини.
"Дорога до лікарні зайняла близько пів години, проте, крім осколкових поранень, ми отримали глибокі хімічні опіки, що говорить про застосування противником деяких токсичних хімічних речовин", - заявив Гагін.
- 24 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники влаштували день пам'яті жертв терактів у Махачкалі та Дербенті, що в Дагестані.
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