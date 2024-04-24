Хотіла продати дворічного сина за 1 млн грн: жительці Дніпра оголосили підозру

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Як встановило слідство, підозрювана вирішила продати свого дворічного сина, адже він нібито заважав їй влаштовувати особисте життя. Жінка не бажала виховувати та піклуватися про дитину.

Знайшовши "покупця", підозрювана запропонувала передати їй сина за грошову винагороду у 1 мільйон грн.

Мешканку Дніпра затримали під час передачі дитини. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурори повідомили їй про підозру за фактом торгівлі людьми, вчиненої стосовно малолітнього.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.