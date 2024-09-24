Київські митники виявили в посилках два камені бурштину унікального розміру загальною вартістю 51 тис. грн

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Згідно з повідомленням, відправник намагався приховати справжню цінність каменів, заявивши в супровідних документах про декоративні елементи вартістю 80 євро.

Натомість експерти визначили, що камені - не декоративні, а дорогоцінні органогенного утворення – бурштин у стані сировини, яке, до того ж має унікальні розміри..Більша брила бурштину має розміри 133х107х47мм, менша - 105х74х47мм. Їхню ринкову вартість оцінено в 35 тис. та 16 тис. гривень відповідно.

"При митному огляді митники звернули увагу, що разом із бурштином, всередині посилок знаходилися документи та інформаційні матеріали, в яких ідеться саме про необроблений бурштин. Таким чином, відправник був обізнаний, що саме пересилає, і свідомо порушив норми Всесвітньої поштової конвенції, які забороняють вкладати дорогоцінні камені у міжнародні поштові відправлення", - зазначили у Державній митній службі України.

На цій підставі Київською митницею складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. За порушення передбачена конфіскація товару.