Коригував удари РФ на півдні і передавав ФСБ координати кораблів прикордонників: фельдшера з Одещини підозрюють у держзраді
Служба безпеки України затримала й оголосила підозру медпрацівнику з Одеської області, який міг співпрацювати з російськими спецслужбами для завдання ударів по території регіону
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що насамперед росіяни намагалися отримати від чоловіка координати базування особового складу та кораблів морської охорони Держприкордонслужби, а також локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір Одещини.
За даними СБУ, для виконання цього завдання ФСБ залучила свого агента - 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби РФ чоловік потрапив ще у квітні 2024 року, коли публікував антиукраїнські коментарі в російських тг-каналах.
За вказівкою окупантів фігурант збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок по прибережній території, зокрема під час викликів "швидкої". Отримані відомості він відображав на гугл-карті, а потім відправляв скриншоти своєму куратору з ФСБ.
Під час обшуків у чоловіка виявили два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з росіянами.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Нещодавно в Одеській області затримали двох 18-річних хлопців та 15-річну дівчину: їх підозрюють у підпалі релейних шаф Укрзалізниці за вказівкою російських спецслужб.
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