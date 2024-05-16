Крадені плати з золотом і сріблом на 65 млн грн: ДБР перевіряє зв'язки фігурантів з РФ
Державне бюро розслідувань перевіряє фігурантів страви щодо привласнення майна однієї із військових частин Житомирської області на можливі зв’язки з Росією
Про це повідомляє ДБР.
"Працівники ДБР перевіряють можливі зв’язки з російськими спецслужбами фігурантів справи щодо привласнення майна однієї із військових частин Житомирської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 14 травня працівники ДБР провели 5 обшуків у чотирьох можливих фігурантів справи.
Правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, військове майно, законність походження якого встановлюється, а також 3,5 млн грн у різній валюті. Крім того, в одного із них було виявлено георгіївські стрічки та 110 тисяч російських рублів.
Що відомо про справу
У листопаді 2024 року у Житомирській області на території військової частини знайшли плати з десятками кілограмів золота і срібла на 65 млн грн.
Зазначається, що їх знайшли в гаражах на території військової частини під час перевірки. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках - орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів.
Оціночна вартість майна - 65,66 млн гривень.
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