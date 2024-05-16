Крадені плати з золотом і сріблом на 65 млн грн: ДБР перевіряє зв'язки фігурантів з РФ

Про це повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР перевіряють можливі зв’язки з російськими спецслужбами фігурантів справи щодо привласнення майна однієї із військових частин Житомирської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 14 травня працівники ДБР провели 5 обшуків у чотирьох можливих фігурантів справи.

Правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, військове майно, законність походження якого встановлюється, а також 3,5 млн грн у різній валюті. Крім того, в одного із них було виявлено георгіївські стрічки та 110 тисяч російських рублів.

Що відомо про справу

У листопаді 2024 року у Житомирській області на території військової частини знайшли плати з десятками кілограмів золота і срібла на 65 млн грн.

Зазначається, що їх знайшли в гаражах на території військової частини під час перевірки. Після огляду зʼясувалось, що, згідно з паспортними даними, в блоках - орієнтовно 50 тонн необлікованих плат з вмістом дорогоцінних металів.

Оціночна вартість майна - 65,66 млн гривень.