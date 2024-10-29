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Купила NFT-марки про "русскій воєнний корабль": в окупованому Криму юристку затримали за підозрою в "держзраді"

Світлана Кравченко
29 жовтня, 2024 вiвторок
11:26
Кримінал марка Русский военный корабль

У тимчасово окупованому Криму росіяни затримали проукраїнську юристку Людмилу Колеснікову за підозрою у нібито державній зраді через купівлю NFT-марок від Укрпошти

Зміст

Про це повідомив російський журналіст Андрій Мальгін у Facebook.

За його словами, з 2022 року жінка проживала в Ірландії, а в червні 2024 року приїхала в окуповану Ялту на поховання мами. Її затримали на цвинтарі працівники російської ФСБ.

3 жовтня щодо жінки розпочали справу через дві NFT-марки про "русскій воєнний корабль", які вона купила два роки тому за 25 євро.

"Вона вважає, що силовики виявили цю транзакцію у її банківському додатку Revolut, коли у неї перевіряли телефон під час в'їзду", - додав Мальгін.

  • Нагадаємо, на розробленій Укрпоштою NFT-марці "русскій воєнний корабль" зображено українського прикордонника, який показує нецензурний жест у бік крейсера "Москва". Завдяки новій тисячі примірників цієї марки на річницю випуску вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ.
Теги:
Новини
Крим
марки
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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