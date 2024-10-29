Купила NFT-марки про "русскій воєнний корабль": в окупованому Криму юристку затримали за підозрою в "держзраді"
У тимчасово окупованому Криму росіяни затримали проукраїнську юристку Людмилу Колеснікову за підозрою у нібито державній зраді через купівлю NFT-марок від Укрпошти
Про це повідомив російський журналіст Андрій Мальгін у Facebook.
За його словами, з 2022 року жінка проживала в Ірландії, а в червні 2024 року приїхала в окуповану Ялту на поховання мами. Її затримали на цвинтарі працівники російської ФСБ.
3 жовтня щодо жінки розпочали справу через дві NFT-марки про "русскій воєнний корабль", які вона купила два роки тому за 25 євро.
"Вона вважає, що силовики виявили цю транзакцію у її банківському додатку Revolut, коли у неї перевіряли телефон під час в'їзду", - додав Мальгін.
- Нагадаємо, на розробленій Укрпоштою NFT-марці "русскій воєнний корабль" зображено українського прикордонника, який показує нецензурний жест у бік крейсера "Москва". Завдяки новій тисячі примірників цієї марки на річницю випуску вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ.
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