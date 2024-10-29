Купила NFT-марки про "русскій воєнний корабль": в окупованому Криму юристку затримали за підозрою в "держзраді"

Про це повідомив російський журналіст Андрій Мальгін у Facebook.

За його словами, з 2022 року жінка проживала в Ірландії, а в червні 2024 року приїхала в окуповану Ялту на поховання мами. Її затримали на цвинтарі працівники російської ФСБ.

3 жовтня щодо жінки розпочали справу через дві NFT-марки про "русскій воєнний корабль", які вона купила два роки тому за 25 євро.

"Вона вважає, що силовики виявили цю транзакцію у її банківському додатку Revolut, коли у неї перевіряли телефон під час в'їзду", - додав Мальгін.