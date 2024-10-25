Лубінець звернувся до Харківського ТЦК через інцидент з чоловіком, якого раніше нібито помилково визнали померлим
У Харкові, ймовірно, працівник ТЦК та СП застосував спецзасіб до чоловіка, який заявив, що його помилково визнали померлим. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ТЦК
Про це Лубінець повідомив у Telegram.
Він зазначив, що у Харкові, ймовірно, працівник ТЦК та СП при перевірці військово-облікових документів застосував спецзасіб до чоловіка, який зазначив, що раніше його помилково визнали померлим.
Для підтвердження або спростування цієї інформації, Офіс омбудсмена направив лист до Харківського ОТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.
"Завдання оборони держави є першочерговим! Однак мобілізація має відбуватися в межах закону. Тому очікую на неупереджену перевірку відповідними органами оприлюдненої інформації у ЗМІ, а у разі її підтвердження - притягнення винних до відповідальності", - написав Лубінець.
Раніше у соціальних мережах почало ширитися відео, на якому, ймовірно, працівник ТЦК запитує в чоловіка, чому той не ходив до ТЦК. Чоловік відповів: "тому що в мене довідка про смерть є. Помилково поховали мене. Наразі судова справа триває".
В один момент чоловіка почали заливати газовим балончиком. На іншому відео співробітники ТЦК просили вийти чоловіка з автомобіля, але він чинив опір. Зрештою він вийшов з авто, а згодом зʼявився в кадрі з розбитою бровою.
- У суботу, 19 жовтня, в одному з районів Запоріжжя стався конфлікт між цивільними чоловіками та військовослужбовцями ТЦК.
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