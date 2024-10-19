У Запоріжжі цивільний під час перевірки став принижувати ТЦК й "кликав на допомогу". Військовий вистрілив у повітря

Про це Запорізький обласний ТЦК та СП пише у Facebook.

"Сьогодні в Комунарському районі між військовослужбовцями ТЦК та СП, які сумісно з представниками Національної поліції України проводили заходи оповіщення, та мешканцем Запоріжжя сталася конфліктна ситуація, в ході якої військовослужбовець здійснив постріл у повітря", - йдеться у повідомленні.

Представники ТЦК звернулись до чоловіка для перевірки військово-облікового документа. Цивільний не мав з собою документа, тому йому запропонували добровільно проїхати до Центру для уточнення даних.

"Чоловік, замість виконання законної вимоги, розпочав нецензурну лайку, принижуючи честь та гідність військовослужбовців, після чого почав кликати перехожих на допомогу. Звісно, знайшлись охочі допомогти. Кілька чоловіків спробували застосувати фізичну силу до військовослужбовця. Після чого військовий в цілях самооборони попередив про здійснення їм пострілу та зробив постріл вгору з небойової особистої зброї, дотримуючись всіх заходів безпеки передбачених у цих випадках", - пояснили у ТЦК.

Проводяться слідчі дії. Наразі призначено службове розслідування.