Поширення в інтернеті перекручень та неправди про дії ТЦК каратимуться: заява ЗСУ

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

"З моменту набуття чинності змінами, які стосуються мобілізаційної політики в цілому, відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" було внесено ряд суттєвих змін, які стосуються порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який було уточнено Постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560", - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ заявили про збільшення кількості випадки поширення викривленої та не перевіреної інформації, яка "спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення та, як наслідок, зриву мобілізації громадян України до лав Сил оборони України".

У заяві наголосили на важливості точної та достовірної інформації в умовах сучасних викликів.

"Нагадаємо, що будь-які викривлення та маніпулятивні тлумачення вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів чи поширення не правдивої (компрометуючої) інформації, спрямованих на підрив безпекових заходів держави в цілому, надання будь-яких оціночних суджень без чіткої їх аргументації й достовірних фактів та їх поширення через різноманітні канали (особливо Інтернет-медіа) з корисливою метою (умислом) слугують лише одній єдиній меті – підривати довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони України в цілому", - зазначили в Сухопутних військах ЗС України.

Згідно із Законом України від 8 квітня 2014 року № 1183-VII "Про внесення змін до Кримінального кодексу України", компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальні провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян.

"Спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях начебто не законних дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій", - йдеться у повідомленні.

Яке покарання передбачено законом № 1183-VII

Розділ 1 Особливої частини "Злочини проти основ національної безпеки України доповнений статтею 114-1 "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань":

"Стаття 114-1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань

1. Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років".

"Командування Сухопутних військ Збройних Сил України вкотре закликає громадян України, медіа всіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів – послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією. Всі, без виключення, комунікаційні структурні підрозділи Оперативних командувань, частин та підрозділів Сухопутних військ, ТЦК та СП працювали, працюють і будуть працювати в режимі 24/7 заради належної інформаційної підтримки і зворотного зв’язку та до нашої спільної перемоги", - закликали у Сухопутних військах.