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Міноборони просить ДБР визнати його потерпілою стороною у справі проти компаній Гринкевичів

17 січня, 2024 середа
19:51
Кримінал Міністерство оборони

Міністерство оборони подало до Державного бюро розслідувань заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній, афільованих із підприємцем Ігорем Гринкевичем

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Окрім того, міністерство ухвалило рішення розірвати контракт на постачання харчів для ЗСУ з компанією "Трейд лайнс рітейл". 

У Міноборони зазначили, що зробили це, отримавши інформацію від ДБР. 

"Під час проведення досудового розслідування ДБР отримало докази про те, що в межах підписаних 23 лютого 2023 року контрактів компанії "Будівельна компанія Сітіград", "Трейд лайнс рітейл", "Будівельний альянс Монтажпроект" постачали Міноборони низькоякісні товари. Це спричинило Міністерству оборони матеріальну шкоду на загальну суму понад 934 мільйонів гривень, свідчать дані ДБР", – пояснили в Міноборони. 

У межах досудового розслідування ДБР арештувало рахунки та активи цих компаній. З огляду на це Міноборони ухвалило рішення та надіслало всі необхідні документи "Трейд лайнс рітейлу" для розірвання контракту. Річ у тім, що наприкінці 2023 року "Трейд лайнс рітейл" на конкурсних торгах у системі Prozorro визнали переможцем на постачання харчів за одним із 30 контрактів для ЗСУ. Через арешт рахунків та активів забезпечити поставки продуктів стало неможливим.

Окрім того, щоб уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня Міноборони оголосило в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

Що відомо про справу бізнесмена Гринкевича 

Львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича затримали працівники ДБР за спробу дати хабар в $500 тис. одному із керівників Бюро. Річ у тім, що компанії, зареєстровані на членів сім'ї Гринкевича, підозрюють у махінаціях з закупівлями для Міністерства оборони на 1,5 мільярда гривень.

Згодом стало відомо, що пов’язані з Гринкевичем компанії постачали Міноборони бронежилети й шоломи за завищеними цінами. 

Заступник міністра оборони України Віталій Половенко у вівторок, 9 січня, повідомив, що міністерство розірве договори з компаніями, які пов'язані з Гринкевичами. Згодом він додав, що в Міноборони залишився тільки один контракт з також компанією. Також цього дня львівська обласна рада розірвала меморандум з благодійним фондом Гринкевича. Згодом у сім’ї Гринкевичів відреагували на корупційний скандал. 

11 січня стало відомо, що суд арештував майно і рахунки компаній бізнесмена Гринкевича. Правоохоронці також отримали висновки експертів, які встановили, що вся поставлена продукція компаніями Гринкевича на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

АРМА знайшло в Гринкевичів та їхнього оточення елітні авто, нерухомість і зброю. За інформацією відомства, Ігор Гринкевич та його спільники обвинувачуються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

"60% бюджетних коштів, які підконтрольні фігуранту юрособи отримували від Міноборони, виводились на користь інших афілійованих компаній (найчастіше здійснювались операції щодо надання або повернення фінансової допомоги). Підприємства проводили ризикові (безтоварні) фінансові операції. Решта 40% коштів – для забезпечення виконання державних контрактів – переказувались на рахунки турецьких виробників одягу у Турецькій Республіці", – зазначили в АРМА.

Згодом Печерський суд оприлюднив подробиці затримання бізнесмена Гринкевича, а в ДБР розповіли, на якому етапі перебуває справа.

17 січня Державне бюро розслідувань оголосило підозру членам злочинної організації під керівництвом Гринкевича. Їх підозрюють у завданні збитків державі на майже мільярд гривень

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



 
Міністерство оборони
корупція в Україні
ЗСУ
ДБР
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