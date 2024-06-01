На Черкащині невідомі кинули вибухівку у двір працівника ТЦК

Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК.

Зазначається, що подія сталася 30 травня у селищі Катеринопіль. Тоді невідомі кинули вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України.

За даними Черкаського обласного ТЦК, люди не постраждали.

Там додають, що військовослужбовець став на захист України на початку повномасштабного вторгнення, його син також захищає країну на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка.