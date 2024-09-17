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На Дніпропетровщині поліція вилучила у наркоділка коноплі на 25 млн грн

Світлана Кравченко
17 вересня, 2024 вiвторок
07:49
Кримінал На Дніпропетровщині поліція вилучила у наркоділка коноплі на 25 млн грн

У жителя Дніпропетровської області вилучили майже 100 кг канабісу і понад 200 рослин конопель загальною вартістю за цінами "чорного ринку" майже 25 млн грн

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Про це інформує пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що у поле зору правоохоронців потрапив 42-річний місцевий житель, який міг бути причетний до вирощування конопель та збуту марихуани. 

З’ясувалося, що у помешканні чоловік обладнав усе необхідне для переробки наркозілля, встановив вентиляцію, подрібнювач рослин та спеціальну сушку.

Під час подальшого огляду кімнат будинку правоохоронці виявили поліетиленові пакети з подрібненими коноплями загальною вагою 105 кг. Також в одній з кімнат в чохлі від намету зберігалися дві гранати із запалами та 30 патронів калібру 5,45 мм.

Крім того, на присадибній ділянці правоохоронці виявили посів конопель, за якими підозрюваний ретельно доглядав: культивував, поливав та обробляв. Загалом поліціянти вилучили 206 рослин.

У результаті чоловіку повідомили про підозру у скоєнні трьох кримінальних правопорушень: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів; посів або вирощування снотворного маку чи конопель та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Нещодавно у громадянина Польщі прикордонники знайшли у кросівках наркотики. Він намагався в'їхати до України через ПП "Устилуг".
Теги:
поліція
Дніпропетровщина
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