На Дніпропетровщині судді, підозрюваному у викраденні людини, обрали запобіжний захід

Про це повідомляє ДБР.

За даними слідства, суддя у 2017 році поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на Сумщині.

Гроші у підприємство вкладав і партнер підозрюваного. Згодом фігурант вирішив відокремитися від напарника, проте той не захотів відходити від справ безоплатно, кажуть у ДБР.

"Тому суддя замовив представникам кримінального середовища викрадення напарника: за 17 тис. доларів США чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства", - зазначають правоохоронці.

За матеріалами ДБР 15 липня йому повідомили про підозру в організації замаху на викрадення людини та позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та здійснюваного протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років. Крім того, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

Також 25 липня 2024 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 12 вересня 2024 року, відсторонила фігуранта від здійснення правосуддя.