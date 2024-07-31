На Дніпропетровщині судді, підозрюваному у викраденні людини, обрали запобіжний захід
На Дніпропетровщині судді Господарського суду, якого підозрюють у викраденні людини, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Його також відсторонили з посади
Про це повідомляє ДБР.
За даними слідства, суддя у 2017 році поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на Сумщині.
Гроші у підприємство вкладав і партнер підозрюваного. Згодом фігурант вирішив відокремитися від напарника, проте той не захотів відходити від справ безоплатно, кажуть у ДБР.
"Тому суддя замовив представникам кримінального середовища викрадення напарника: за 17 тис. доларів США чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства", - зазначають правоохоронці.
За матеріалами ДБР 15 липня йому повідомили про підозру в організації замаху на викрадення людини та позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та здійснюваного протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років. Крім того, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.
Також 25 липня 2024 року Вища рада правосуддя тимчасово, до 12 вересня 2024 року, відсторонила фігуранта від здійснення правосуддя.
- Правоохоронці затримали 67-річного підозрюваного, який отруїв жінку, з якою прожив 15 років, заради грошей та автівки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.84 Купівля 40.84Продаж 41.32
- EUR Купівля 44.17Продаж 44.89
- Актуальне
- Важливе