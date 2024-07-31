Заради майна та грошей: у Києві 67-річного чоловіка підозрюють в отруєнні жінки, з якою він прожив 15 років

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що чоловік прожив із 60-річною жінкою близько 15 років, з яких останні три місяці труїв її хімічними речовинами, підсипаючи в їжу та напої.

"Маючи на меті корисливі мотиви, зловмисник останні три місяці життя співмешканки додавав їй у їжу та напої високотоксичний важкий метал, від якого жінці з кожним днем ставало зле та вона потрапила до лікарні", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, чоловік навідував жінку та продовжував труїти її в стінах медичного закладу, а коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися - підозрюваний настояв на тому, щоб її виписали з лікарні де він нібито продовжить самостійно опікуватися нею. Проте насправді він продовжив труїти її та за деякий час жінка померла.

Після цього підозрюваний намагався привласнити її квартиру, проте йому це не вдалось. Тоді він забрав автомобіль загиблої та близько 20 тис. доларів й переїхав до Волинської області.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 6 ч. 2 ст. 115 - умисне вбивство з корисливих мотивів; та ч. 1 ст. 289 - незаконне заволодіння транспортним засобом. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.