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У Києві невідомі спалили евакуаційне авто Третьої штурмової бригади

Юлія Лаврук
30 липня, 2024 вiвторок
08:56
Кримінал

У понеділок, 29 липня, невідомі у Києві підпалили автомобіль медслужби Третьої штурмової бригади, який евакуював поранених

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Про це повідомила керівниця медслужби 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Вікторія Ковач.

За її словами, машина, яка очікувала ремонту в Києві була знайдена згорівшою, а на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які спочатку облили рідиною авто, а потім підпалили.

Вікторія Ковач додала, що ця машина евакуювала чималу кількість поранених і після ремонту мала продовжувати це робити. Крім того, вона зазначила, що ця авто була куплена за кошти, зібрані волонтерами.

"Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто", - написала керівниця медслужби.

  • У червні невідомі підпалили військовий мікроавтобус на автостоянці в Дніпрі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Теги:
Суспільство
Україна
Медицина
військові
ЗСУ
Війна з Росією
новини Києва
Військові новини
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