У Дніпрі невідомі підпалили автівку ЗСУ: поліція відкрила справу

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що подія сталася в ніч проти 10 червня на автостоянці по вулиці Яскравій у Дніпрі.

"На місці події поліцейські встановили, що внаслідок підпалу загорівся мікроавтобус Volkswagen, який належить військовим. Вогнем пошкоджено моторний відсік, торпедо авто та лобове скло", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці на місці події зафіксували порожні пляшки від бензину. За попередньою інформацією, до підпалу може бути причетна група людей.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).