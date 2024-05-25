В Одесі жінка справила потребу на меморіалі загиблим воїнам: її розшукала та затримала поліція

Про це інформують видання “Думська” та поліція Одещини.

Зазначається, що інцидент стався посеред дня на Європейській площі у центрі Одеси. На газонній частині серед площі, де встановлені прапорці у памʼять про полеглих героїв-захисників, жінка справила природні потреби та використала державні символи як гігієнічний засіб.

На обурення перехожих і спроби зупинити жінку вона заявила, що нібито вагітна і їй "закортіло".

Очевидці зафільмували дії жінки і повідомили правоохоронцям. За кілька годин поліціянти відшукали та затримали жінку біля залізничного вокзалу.

Зловмисницею виявилась 28-річна громадянка. У момент затримання вона була у стані сп’яніння. Згодом її доставили до підрозділу поліції.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про наругу над державними символами та хуліганство.

За вчинені правопорушення жінці загрожує до трьох років ув’язнення.