У Кривому Розі п'яний чоловік справив потребу на меморіал загиблим військовим: йому оголосили підозру

Про це повідомили в поліції Дніпропетровщини.

Зазначається, що злочин стався 12 квітня близько 23:00 на території Центрально-міського району Кривого Рога.

Як встановили поліціянти, 30-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння підійшов до Меморіалу Героїв та з особливим цинізмом вчинив хуліганські дії.



За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Місцевому жителю оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про хуліганство.

Фігуранту загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.