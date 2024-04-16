У Кривому Розі п'яний чоловік справив потребу на меморіал загиблим військовим: йому оголосили підозру
У понеділок, 15 травня, правоохоронці повідомили про підозру за фактом хуліганських дій чоловіку, який справив потребу на Меморіал Героїв у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області
Про це повідомили в поліції Дніпропетровщини.
Зазначається, що злочин стався 12 квітня близько 23:00 на території Центрально-міського району Кривого Рога.
Як встановили поліціянти, 30-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння підійшов до Меморіалу Героїв та з особливим цинізмом вчинив хуліганські дії.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Місцевому жителю оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про хуліганство.
Фігуранту загрожує покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 5 років.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 5 квітня мешканці села Мархалівка Київської області, поруч з яким зводять Національне військове меморіальне кладовище, вкотре вийшли на протести, заявляючи, що будівництво нібито спричинить забруднення ґрунтових вод та знищення лісу.
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