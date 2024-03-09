На Харківщині чоловік підірвав гранатою автомобіль військовослужбовиці: йому інкримінують хуліганство
У селищі Мала Рогань на Харківщині затримали чоловіка, який кинув гранату під автомобіль української військової, "помстившись" за особисту неприязнь. Йому повідомлено про підозру в хуліганстві
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань місцевий мешканець кинув осколкову гранату під автомобіль, який, як було встановлено, належить українській військовослужбовиці, яка теж є мешканкою цього селища.
Через довгі неприязні стосунки він вирішив їй "помститись", кинувши гранату під автомобіль військової, кажуть у прокуратурі. Автомобіль пошкоджено.
Правоохоронці затримали чоловіка, наразі йому обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Прокурори повідомили про підозру 25-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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