На Харківщині чоловік підірвав гранатою автомобіль військовослужбовиці: йому інкримінують хуліганство

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, ввечері 7 березня у селищі Мала Рогань місцевий мешканець кинув осколкову гранату під автомобіль, який, як було встановлено, належить українській військовослужбовиці, яка теж є мешканкою цього селища.

Через довгі неприязні стосунки він вирішив їй "помститись", кинувши гранату під автомобіль військової, кажуть у прокуратурі. Автомобіль пошкоджено.

Правоохоронці затримали чоловіка, наразі йому обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурори повідомили про підозру 25-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.