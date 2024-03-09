Понад тисяча набоїв, гранати і наркотики: на Сумщині викрили торговців незареєстрованою зброєю

Про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Зазначається, що учасники організованої групи, до складу якої входили жителі міста Суми та області, "спеціалізувалися" на незаконному зберіганні та збуті незареєстрованої вогнепальної зброї та боєприпасів.

За даними слідства, налагодив продаж зброї наймолодший учасник злочинного угруповання. Він безпосередньо підшуковував клієнтів для продажу засобів ураження, які фігуранти зберігали у себе в домівках.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили більше тисячі набоїв різних калібрів, гранати Ф-1, РГД-5 та запали до них, ВОГ-25, гроші, наркотики та компʼютерну техніку.

Наразі організатора угруповання затримали та оголосили про підозру за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Після проведення усіх слідчих дій буде прийнято рішення про оголошення підозр іншим учасникам злочинної групи.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.