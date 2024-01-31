Планував прорив російських ДРГ на Сумщину: СБУ оголосила підозру місцевому жителю

Про це пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що затриманим виявився 54-річний мешканець Сум, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року. Він поширював прокремлівські коментарі на власній сторінці в "Одноклассниках".

Правоохоронці встановили, що завданням підозрюваного було виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Для цього чоловік обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов телефоном.

Ще одним завданням сумчанина було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області. Окупанти сподівалися використати інформацію для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.