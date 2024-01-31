Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Планував прорив російських ДРГ на Сумщину: СБУ оголосила підозру місцевому жителю

Планував прорив російських ДРГ на Сумщину: СБУ оголосила підозру місцевому жителю

31 січня, 2024 середа
10:14
Кримінал

Служба безпеки затримала та повідомила про підозру жителю міста Суми, який готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на територію регіону

Про це пише пресслужба СБУ.

Зазначається, що затриманим виявився 54-річний мешканець Сум, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року. Він поширював прокремлівські коментарі на власній сторінці в "Одноклассниках".

Правоохоронці встановили, що завданням підозрюваного було виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ. Для цього чоловік обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов телефоном.

Ще одним завданням сумчанина було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області. Окупанти сподівалися використати інформацію для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також напередодні Служба безпеки повідомила про підозру місцевому жителю Краматорська, який збирав інформацію про українську ППО, а в разі "провалу" планував підірвати себе.
Теги:
СБУ
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Віталій Гайдукевич
Автор Віталій Гайдукевич
30 січня, 2024 вiвторок
Відставку Залужного таки готували
ЗСУ, мобілізація
30 січня, 2024 вiвторок
Уряд вніс до Ради законопроєкт щодо мобілізації: подробиці
Зеленський
29 січня, 2024 понедiлок
Усі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались за кордоном, - Зеленський про підтримку біженців з України в Німеччині
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.66
    Купівля 37.66
    Продаж 38.24
  • EUR
    Купівля 40.83
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
31 січня
11:21
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Згурець пояснив, що можуть знищувати керовані бомби GLSDB, які передає Пентагон
11:18
Абрамович
Парламент Британії закликав уряд швидше передати Україні заморожені гроші Абрамовича
11:17
Законопроєкт "Про доброчесне лобіювання" в нинішньому вигляді може бути використаний для згортання свободи й демократії в Україні, – заява
11:08
дитяча лікарня у Херсоні після російського обстрілу
"Сектор охорони здоров'я є одним із найбільш постраждалих": Україна розповіла у ВООЗ про наслідки російської агресії
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія стане васалом Китаю, коли Україна отримає гроші Абрамовича, та що сталося між Зеленським й Залужним. Акценти світових ЗМІ 31 січня
10:58
вибух у Шевченківському суді Києва
Вибух у Шевченківському суді Києва: судитимуть шістьох співробітників слідчого ізолятора
10:56
Оновлено
Покровськ
Окупанти ввечері 30 січня вдарили по багатоповерхівках Покровська: 6 поранених
10:54
Радослав Сікорський
Польща хоче стати не лише військовим, а й економічним хабом для відбудови України, - Сікорський
10:53
На фото: Джей Ло у кліпі, знятому українкою Таню Муіньо
Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для реміксу Дженніфер Лопес і Latto на Can't Get Enough
10:48
Україна отримала 12 тис. доз вакцини проти грипу: хто може щепитися безоплатно
10:47
OPINION
Віталій Портников
FT: Зеленський прагне звільнити Залужного. Колонка Віталія Портникова
10:43
Завод окупантів в Криму
Партизани надали координати заводу в Криму, де окупанти ремонтують свої кораблі
10:42
Ексклюзив
Карта. Заставочна_3101
Карта бойових дій за період  24-31 січня: Авдіївка під загрозою, росіяни завдають кинджальні удари по всьому фронту
10:33
Ексклюзив
Карта Бахмут 16.01.24
Ситуацію біля Бахмута вдалося стабілізувати, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБ
10:32
кібератака
В Україні за 2023 рік зафіксували понад 3600 кіберзлочинів
10:29
Оновлено
Атака БПЛА на Санкт-Петербург
Безпілотник ГУР вночі атакував Санкт-Петербург: дрон упав на територію нафтопереробного заводу
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 січня: скільки коштують долар, євро і злотий
10:18
міна, розмінування
Російські військові підірвалися на власній міні біля кордону з Україною, - росЗМІ
10:03
Імран Хан
Експрем'єру Пакистану оголосили другий вирок за два дні: його засудили ще до 14 років ув'язнення
10:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Як би мала виглядати справедлива мобілізація
09:55
Ексклюзив
ЗСУ
Наша артилерія "охолоджує" противника, - голова Луганської ОВА
09:53
На фото: Ліза Углач з проєкту "Структура щастя"
Проєкт "Структура щастя", який очолив український топ у Spotify у 2023-му, припиняє існування
09:50
Естонія
Генерал Сил оборони Естонії: Росія стоїть за глушінням GPS у Європі
09:45
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
Пентагон відреагував на чутки про звільнення Залужного: "Внутрішні справи України"
09:35
Шмигаль
Шмигаль заявив, що вперше в історії Україна проходить опалювальний сезон на газі власного видобутку
09:07
Херсон
Окупанти вранці атакували Херсон: постраждав чоловік
08:58
Михайло Радуцький
У Верховній Раді зареєстрували проєкт, який дозволить зберігати репродуктивні клітини загиблих військових
08:54
Оновлено
Росія вдарила "шахедами" по Харкову: постраждали 4 людини
08:36
вибори
На окупованій Луганщині до прихованої агітації на "президентських виборах" планують залучити близько 2 тис. людей, - ОВА
08:30
У КНДР заявили про запуск крилатої ракети, яка може нести ядерну зброю
08:27
Ексклюзив
Будинок із годинником/Маріуполь
Росіяни влітку збираються відкрити музей так званого звільнення Маріуполя, - депутат міськради Забавін про цинізм окупантів
08:06
OPINION
Віктор Шлінчак
Зеленський — Залужний: Я не вірю у примирення
08:04
Оновлено
втрати окупантів
Окупанти за добу втратили 1090 військових, 51 артсистему та 32 бронемашини, - Генштаб
07:58
Оновлено
море військовий корабель
У Чорному морі перебуває один ворожий ракетоносій: загальний залп до 4 "калібрів"
07:53
Миколаївщина
Ворог атакував вночі склади одного з підприємств на Миколаївщині: постраждав охоронець
07:42
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
Американські війська знищили протикорабельну крилату ракету хуситів у Червоному морі
07:27
безпілотник, дрон
Росія заявила про нібито атаку БПЛА на регіон, який межує з країнами Балтії
07:20
Оновлено
Крилаті бомби GLSDB
У Пентагоні підтвердили, що Україна отримає керовані бомби GLSDB
07:10
Радослав Сікорський
Російські "Іскандери" загрожують Берліну, як Варшаві - танки, - очільник МЗС Польщі Сікорський
07:03
Столтенберг і конгресмени США
Столтенберг обговорив з конгресменами США допомогу Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV