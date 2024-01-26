Планував підірвати себе в разі "провалу": СБУ затримала жителя Краматорська, який збирав дані про українську ППО
Служба безпеки повідомили про підозру місцевому жителю Краматорська, який збирав інформацію про українську ППО, а в разі "провалу" планував підірвати себе
Про це пише пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився мешканець Краматорська. У серпні 2023 року він познайомився на одному із сайтів знайомств з росіянкою, яка співпрацює з російською ФСБ За її вказівками чоловік збирав інформацію про військові об’єкти України. Потім він надсилав дані росіянці, а вона переправляла їх кадровому співробітнику ФСБ, який воює проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.
Правоохоронці встановили, що затриманий розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Його цікавили бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ.
Також встановлено, що ворожий інформатор тримав у шафі свого помешкання бойову гранату, щоб підірвати себе у разі викриття.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує 12 років тюрми.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 22 січня повідомлялося, що Служба безпеки України затримала чотирьох проросійських інтернет-агітаторів, які героїзували атаки РФ на цивільну інфраструктуру України та дискредитували командування Сил оборони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.57 Купівля 37.57Продаж 38.21
- EUR Купівля 40.82Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе