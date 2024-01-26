Планував підірвати себе в разі "провалу": СБУ затримала жителя Краматорська, який збирав дані про українську ППО

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився мешканець Краматорська. У серпні 2023 року він познайомився на одному із сайтів знайомств з росіянкою, яка співпрацює з російською ФСБ За її вказівками чоловік збирав інформацію про військові об’єкти України. Потім він надсилав дані росіянці, а вона переправляла їх кадровому співробітнику ФСБ, який воює проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Правоохоронці встановили, що затриманий розвідував місця базування підрозділів ЗСУ в районі Краматорська. Його цікавили бойові позиції протиповітряної оборони та важкої артилерії українських військ.

Також встановлено, що ворожий інформатор тримав у шафі свого помешкання бойову гранату, щоб підірвати себе у разі викриття.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Чоловіку загрожує 12 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.