На Київщині під час виклику на домашнє насильство чоловік підірвав гранату: постраждали 5 поліцейських, зловмисника застрелили

Про це інформує Національна поліція України.

Інцидент стався пізно ввечері 12 липня. До поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

На місце події оперативно прибули правоохоронці. Коли вони зайшли у будинок, кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських.

фото: Національна поліція України

"Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події. Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги", - розповіли в поліції.

Під час обшуку у домоволодінні виявили та вилучили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України). На місці події продовжують працювати співробітники ДБР", - йдеться у повідомленні.