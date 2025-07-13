На Київщині під час виклику на домашнє насильство чоловік підірвав гранату: постраждали 5 поліцейських, зловмисника застрелили
У селі Михайлівка-Рубежівка на Київщині 41-річний чоловік під час виклику поліції через домашнє насильство кинув у правоохоронців гранату. П’ятеро поліцейських отримали поранення, зловмисника застрелили
Про це інформує Національна поліція України.
Інцидент стався пізно ввечері 12 липня. До поліції звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.
На місце події оперативно прибули правоохоронці. Коли вони зайшли у будинок, кривдник привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліцейських.
фото: Національна поліція України
"Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події. Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні для надання необхідної допомоги", - розповіли в поліції.
Під час обшуку у домоволодінні виявили та вилучили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.
фото: Національна поліція України
фото: Національна поліція України
фото: Національна поліція України
фото: Національна поліція України
"Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України). На місці події продовжують працювати співробітники ДБР", - йдеться у повідомленні.
- Наприкінці травня у Житомирі чоловік жбурнув гранату у натовп поблизу супермаркету і втік з місця події. Внаслідок вибуху постраждали шестеро людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе