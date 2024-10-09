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На Київщині поліцейський застрелив чоловіка, який кинувся на нього з сокирою

Юлія Лаврук
9 жовтня, 2024 середа
14:25
Кримінал поліцейський

У Броварському районі на Київщині поліцейський, приїхавши на виклик, застрелив чоловіка, який кинувся на нього з сокирою, проігнорувавши попереджувальний постріл

Зміст

Про це повідомляє ГУ Національної поліції Київської області.

У середу, 9 жовтня, правоохоронці прибули на виклик за фактом домашнього насильства в одному з сіл у Броварському районі. Попередньо поліцейські з'ясували, що 23-річний чоловік поводиться агресивно та погрожує матері сокирою. 

"Коли поліцейські зайшли до помешкання, кривдник кинувся із сокирою на правоохоронців. Працівник поліції попередив про застосування спецзасобу для відстрілу гумовими кулями, здійснивши постріл вгору", - йдеться у повідомленні.

Однак, за словами правоохоронців, чоловік не реагував, після чого поліцейський вистрелив в чоловіка. Потерпілому викликали швидку допомогу, проте він помер. 

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Також призначено службове розслідування щодо дій поліцейських.

  • У Києві чоловік ударив ногою по голові пуделя, який був на повідку й хотів до нього підбігти, - чоловіку оголосили про підозру в жорстокому поводженні з тваринами.

Теги:
Суспільство
Україна
Бровари
Київщина
поліція
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