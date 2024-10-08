У Києві чоловік ударив ногою по голові пуделя - йому оголосили підозру

Про це повідомила поліція Києва.

Вказано, що до поліції звернулася власниця собаки зі скаргою на незнайомця, який ударив ногою її пуделя. За словами жінки, коли вона перебувала біля поштового відділення, звідти вийшов чоловік і пішов в її сторону.

"Песик заявниці хотів підбігти до чоловіка, оскільки дуже дружелюбний та любить, щоб його погладили. На такі дії чоловік відреагував агресивно та щосили вдарив ногою собаку по голові. Внаслідок удару тварина отримала тілесні ушкодження у вигляді забоїв і травми м’яких тканин", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розшукали чоловіка. 51-річному киянину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Фото: поліція Києва

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.