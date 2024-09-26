На Кіровоградщині інструктор на полігоні побив військового: ДБР розпочало розслідування

Про це поінформувала пресслужба ДБР.

Інцидент стався минулого тижня.

"17 вересня 2024 року під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним із курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата", - йдеться у повідомленні.

"З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано", - додали в Бюро.

У пресслужбі зазначили, що наступного дня слідчі ДБР відкрили провадження за ч. 5 ст. 426-1 ККУ. Досудове розслідування триває.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.