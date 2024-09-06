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Головна Суспільство У Харкові ймовірно працівники ТЦК побили чоловіка, - Лубінець

У Харкові ймовірно працівники ТЦК побили чоловіка, - Лубінець

Влад Дідусь
6 вересня, 2024 п'ятниця
17:42
Суспільство повістка

У пʼятницю, 6 вересня, ймовірно працівники ТЦК та СП побили жителя Харкова

Зміст

Омбудсман Дмитро Лубінець написав про це у Telegram.

Представниця омбудсмана Оксана Червякова вже направила лист до Харківського обласного ТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

"Наголошу, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини — необхідна належна реакція та відповідальність", - написав Лубінець під відео, де ймовірно працівники ТЦК бʼють чоловіка.

  • У четвер, 29 серпня, низка телеграм-каналів поширила відео конфлікту між представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівниками поліції та цивільними у Переспиському районі Одеси. У ТЦК та СП відреагували.
Теги:
Відео
Україна
Харків
мобілізація
Харківщина
ТЦК
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