У Харкові ймовірно працівники ТЦК побили чоловіка, - Лубінець

Омбудсман Дмитро Лубінець написав про це у Telegram.

Представниця омбудсмана Оксана Червякова вже направила лист до Харківського обласного ТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.

"Наголошу, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини — необхідна належна реакція та відповідальність", - написав Лубінець під відео, де ймовірно працівники ТЦК бʼють чоловіка.