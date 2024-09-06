У Харкові ймовірно працівники ТЦК побили чоловіка, - Лубінець
У пʼятницю, 6 вересня, ймовірно працівники ТЦК та СП побили жителя Харкова
Омбудсман Дмитро Лубінець написав про це у Telegram.
Представниця омбудсмана Оксана Червякова вже направила лист до Харківського обласного ТЦК та СП з метою з'ясування фактичних обставин для подальшої оцінки.
"Наголошу, що такі випадки потребують неупередженого і швидкого розслідування. У країні, яка бореться за свою незалежність, усе має бути відповідно до законодавства, а якщо є порушення прав людини — необхідна належна реакція та відповідальність", - написав Лубінець під відео, де ймовірно працівники ТЦК бʼють чоловіка.
- У четвер, 29 серпня, низка телеграм-каналів поширила відео конфлікту між представником територіального центру комплектування та соціальної підтримки, працівниками поліції та цивільними у Переспиському районі Одеси. У ТЦК та СП відреагували.
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