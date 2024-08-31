На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в гараж з людьми

Про це повідомила пресслужба поліції Одещини.

Подія сталася 31 серпня близько 16:00 в одному з населених пунктів Великодолинської громади.

Поліцейські встановили, що 41-річний місцевий чоловік у нетверезому стані прийшов в гараж до знайомого і кинув у людей гранату.

Стався вибух, госпіталізували трьох постраждалих. Мотив злочину наразі встановлюють.

З місця події до правопорушника під час проведення розшукових заходів привів службовий собака. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, правопорушнику загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Після проведення експертизи, на яку будуть скеровані уламки вибухового пристрою, вирішуватимуть питання щодо повідомлення підозри чоловіку у скоєнні й цього злочину.

Слідство триває.

У місцевому пабліку "Х*****я Одесса" з'явилась інформація, що чоловік, колишній військовий. Люди розповідають, що коли вип'є, у нього з'являється нав'язлива ідея подолати всіх наркоманів, щоб ті не підсадили на наркотики трьох його дочок.

Водночас там зазначають, що внаслідок вибуху постраждало 5 осіб: 4 чоловіки та одна жінка, її доставили до реанімації.