На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в гараж з людьми
Чоловіку, який 31 серпня кинув гранату у гараж з людьми в Одеській області, в результаті чого постраждали троє осіб, загрожує довічне позбавлення волі
Про це повідомила пресслужба поліції Одещини.
Подія сталася 31 серпня близько 16:00 в одному з населених пунктів Великодолинської громади.
Поліцейські встановили, що 41-річний місцевий чоловік у нетверезому стані прийшов в гараж до знайомого і кинув у людей гранату.
Стався вибух, госпіталізували трьох постраждалих. Мотив злочину наразі встановлюють.
З місця події до правопорушника під час проведення розшукових заходів привів службовий собака. Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України і повідомили йому про підозру у закінченому замаху на вбивство кількох осіб. Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України, правопорушнику загрожує довічне ув’язнення.
Крім того, слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Після проведення експертизи, на яку будуть скеровані уламки вибухового пристрою, вирішуватимуть питання щодо повідомлення підозри чоловіку у скоєнні й цього злочину.
Слідство триває.
У місцевому пабліку "Х*****я Одесса" з'явилась інформація, що чоловік, колишній військовий. Люди розповідають, що коли вип'є, у нього з'являється нав'язлива ідея подолати всіх наркоманів, щоб ті не підсадили на наркотики трьох його дочок.
Водночас там зазначають, що внаслідок вибуху постраждало 5 осіб: 4 чоловіки та одна жінка, її доставили до реанімації.
- В Одесі правоохоронці затримали 21-річного чоловіка та повідомили йому про підозру в підпалі храму. Фігуранту загрожує до 10 років увʼязнення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе