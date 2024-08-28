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Головна Кримінал Підпалив купюри та кинув їх на підлогу: в Одесі затримали чоловіка за підозрою в умисному підпалі храму

Підпалив купюри та кинув їх на підлогу: в Одесі затримали чоловіка за підозрою в умисному підпалі храму

Юлія Лаврук
28 серпня, 2024 середа
11:30
Кримінал

В Одесі правоохоронці затримали 21-річного чоловіка та повідомили йому про підозру у підпалі храму. Фігуранту загрожує до 10 років увʼязнення

Зміст

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

За даними слідства, у вівторок, 27 серпня, чоловік купив в одному з супермаркетів пляшки із запальною сумішшю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру зали, підпалив пару грошових купюр і кинув їх на підлогу, які зрештою згасли. У цей час у приміщення увійшла служителька, яку правопорушник відштовхнув і втік, кажуть у поліції.

Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

 

Фігуранту повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення.

"Мотиви його вчинку встановлюватимемо в ході подальшого слідства. В рамках провадження буде призначено низку експертиз, зокрема на перевірку осудності правопорушника", - розповів начальник слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Петро Чефарлічев.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • В Одесі у вівторок, 27 серпня, загорівся купол Свято-Іверського чоловічого монастиря. Ймовірною причиною пожежі є влучання блискавки.

Теги:
Суспільство
Україна
Одеса
Одещина
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