Підпалив купюри та кинув їх на підлогу: в Одесі затримали чоловіка за підозрою в умисному підпалі храму
В Одесі правоохоронці затримали 21-річного чоловіка та повідомили йому про підозру у підпалі храму. Фігуранту загрожує до 10 років увʼязнення
Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.
За даними слідства, у вівторок, 27 серпня, чоловік купив в одному з супермаркетів пляшки із запальною сумішшю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру зали, підпалив пару грошових купюр і кинув їх на підлогу, які зрештою згасли. У цей час у приміщення увійшла служителька, яку правопорушник відштовхнув і втік, кажуть у поліції.
Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області
Фігуранту повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення.
"Мотиви його вчинку встановлюватимемо в ході подальшого слідства. В рамках провадження буде призначено низку експертиз, зокрема на перевірку осудності правопорушника", - розповів начальник слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Петро Чефарлічев.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- В Одесі у вівторок, 27 серпня, загорівся купол Свято-Іверського чоловічого монастиря. Ймовірною причиною пожежі є влучання блискавки.
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