Підпалив купюри та кинув їх на підлогу: в Одесі затримали чоловіка за підозрою в умисному підпалі храму

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області.

За даними слідства, у вівторок, 27 серпня, чоловік купив в одному з супермаркетів пляшки із запальною сумішшю, зайшов до храму, розлив рідину по периметру зали, підпалив пару грошових купюр і кинув їх на підлогу, які зрештою згасли. У цей час у приміщення увійшла служителька, яку правопорушник відштовхнув і втік, кажуть у поліції.

Фото: ГУ Нацполіції в Одеській області

Фігуранту повідомили про підозру у закінченому замаху на умисне пошкодження чужого майна, вчиненому шляхом. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує до десяти років ув’язнення.

"Мотиви його вчинку встановлюватимемо в ході подальшого слідства. В рамках провадження буде призначено низку експертиз, зокрема на перевірку осудності правопорушника", - розповів начальник слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Петро Чефарлічев.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.